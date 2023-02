"Il est plus que temps de doter la SNCB d'un refinancement de grande ampleur, qui permettra enfin à ce service public essentiel d'être en adéquation avec les enjeux sociaux et climatiques futurs", insiste la FEF dans un communiqué.

"Aujourd'hui, un abonnement étudiant aller-retour Namur-Bruxelles coûte 363 euros par an, et à partir de 26 ans, il peut atteindre 1.813 euros. Selon notre récente enquête, près d'un étudiant sur cinq dépense plus de 500 euros par an pour ses transports. Des prix inaccessibles alors que la précarité étudiante ne fait qu'empirer avec l'augmentation du coût de la vie".

Selon l'organisation étudiante, un étudiant sur cinq à plus de 25 ans, et ne peut donc profiter de ces réductions pourtant essentielles.

"Plutôt que de décourager les étudiants d'utiliser les transports en commun, il faut les rendre attractifs et efficaces, sans pour autant remettre la charge sur le reste des utilisateurs. Le monde de demain se construit en commun", conclut la FEF.

Vu l'inflation de ces derniers mois et la hausse des coûts de l'électricité dont elle grande consommatrice, la SNCB a annoncé son intention d'augmenter dès février ses tarifs de l'ordre de 9%.