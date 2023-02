Un étudiant belge se mobilise pour les victimes des séismes en Turquie et en Syrie: "Je ne pouvais pas rester sans rien faire"

Près de 48h après les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie et causé la mort de plus de 11.200 personnes, les secouristes sont encore à la recherche de survivants dans les décombres. Les chances de retrouver des habitants vivants s'amenuisent plus le temps passe, mais quelques miracles ont eu lieu ces dernières heures. Un bébé, encore relié par le cordon ombilical à sa mère décédée a pu être sauvé, tout comme un enfant coincé depuis 45 heures sous les gravats, pouvant à peine bouger.