J’avais 31 ans et j’étais mère de trois enfants quand j’ai repris des études à l’université. À l’époque, j’avais en poche un diplôme en histoire, mais je me suis finalement rendu compte que j’aimais beaucoup le domaine de la pédagogie. J’ai donc repris des études en sciences de l’éducation à l’UCL tout en continuant à travailler sur le côté. J’avais beaucoup de craintes lorsque je suis revenue à l’université.

Ma première peur était que ma mémoire ne soit plus aussi bonne qu’avant. Est-ce que j’étais encore capable d’apprendre des syllabus entiers ? Heureusement, j’ai compris que l’expérience compensait ma baisse de mémoire. J’arrivais à mieux faire des liens entre les cours, j’étudiais différemment. À 18 ans, on n’a pas la même expérience qu’à 31, et cela m’a servi.

Ma deuxième crainte était de me retrouver avec des étudiants plus jeunes que moi. Il y avait forcément un décalage parfois. Parce que pendant qu’eux étaient en blocus, moi, je devais aussi m’occuper de mes enfants qui étaient en vacances. Mais j’ai rapidement rencontré d’autres femmes qui avaient les mêmes difficultés que moi.

guillement Je suis fière d'avoir réussi grâce à une si belle solidarité.

Mon plus beau souvenir est la solidarité qui s’est mise en place entre nous. On était quatre femmes mariées et on se soutenait beaucoup. On s’organisait pour être au moins deux à aller à chaque cours. Ensuite, on s’échangeait nos synthèses. On avait les mêmes problèmes, le même parcours. On continuait à travailler tout en étudiant, et en s’occupant de nos enfants. Des liens forts se sont tissés entre nous. Je me souviens d’un examen de psycho où nous étions arrivées déguisées reprenant les slogans des courants étudiés. C’était notre petit clin d’œil humoristique à nous, car j’ai toujours trouvé qu’il fallait s’amuser en étudiant.

Avec le recul, reprendre des études universitaires en étant mariée et mère de famille n’était pas évident. Mais je suis fière d’avoir réussi grâce à une si belle solidarité. Je ne connaissais pas ces femmes avant d’arriver à l’université et, malheureusement, je les ai perdues de vue, mais je voudrais les remercier. Sans elles, je n’aurais peut-être pas réussi. Le conseil que je souhaiterais donner aux étudiants est d’oser aller vers les autres et de ne pas rester dans son coin car on peut faire de belles rencontres.

