”Certains font des enfants juste pour les allocations” : le KAP Quart combat les clichés sur la précarité

Si les membres du KAP sont au fait de ces problématiques, c’est parce qu’ils se rendent régulièrement sur le terrain et vont au contact des personnes marginalisées. “On va à La Chaloupe afin de donner des cours de français aux primo-arrivants. On a aussi des permanences chez Un Toit Un Coeur, où on va parler avec les personnes précarisées, entre autres”, poursuit l’étudiante en langues romanes.

Déconstruire les clichés

Régulièrement, les membres du kot font donc des “midis sensibilisation” pour déconstruire les clichés autour de la pauvreté. En petits groupes, ils se rendent sur la Grande-Place de Louvain-la-Neuve avec des pancartes où sont écrites des idées reçues sur la précarité : “Celui qui cherche un emploi trouve”, “Les pauvres font des enfants pour toucher les allocations”, “C’est facile de trouver un logement”. Ils demandent ensuite aux gens à quel point ils sont d’accord avec ces phrases. “Étant donné qu’on est au contact des personnes précarisées, on essaie de transmettre ce qu’ils vivent et de mettre en avant des situations que les étudiants ne connaissent pas forcément. On rajoute aussi des chiffres pour étayer notre propos”, poursuit l’étudiante.

En pleine discussion sur le cliché “les pauvres font des enfants pour les allocations” avec un groupe de deux étudiantes, Marie-Alix et sa binôme expliquent : “C’est vrai que le montant des allocations familiales augmente à partir du troisième enfant, mais un enfant en plus dans une famille représente un coût important. Les allocations ne suffisent pas à couvrir toutes les dépenses.”

”Généralement, les jeunes se montrent très réceptifs et apprécient le débat. Ils restent libres de penser ce qu’ils veulent après avoir parlé avec nous, mais on essaie de leur présenter d’autres points de vue”, poursuit Marie-Alix de Foy.

Ce jour-là, les jeunes interrogés se sont effectivement montrés enclins à la discussion. “Je trouve ça hyper intéressant parce que c’est ludique”, explique Clara, une étudiante qui a été invitée à réagir aux clichés. “On a tendance à voir les choses uniquement de notre point de vue et on ne sait pas forcément ce que d’autres personnes vivent.”

Informer

Marie-Alix était d’ailleurs dans le même cas, avant de rejoindre le KAP il y a deux ans. “Je viens d’une famille qui a les moyens, je ne connaissais donc pas très bien ce public et je voulais en apprendre plus. C’est très enrichissant de parler avec des gens qui n’ont pas la même vie que soi et de savoir ce qu’ils vivent au quotidien.”

Toute l’année, le KAP Quart s’investit dans la sensibilisation. “On invite régulièrement des intervenants et on débat sur plusieurs sujets. On fait des expos, des ciné-débats, on essaie de conscientiser les gens de façon ludique car c’est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur.”

”C’est un sujet d’actualité”, note Juliette, une étudiante interrogée par le KAP Quart. “Avec l’inflation, la précarité ne va faire qu’augmenter, je trouve donc essentiel de parler de ces sujets-là. Et c’est d’autant plus chouette que ce soit des étudiants qui s’adressent à d’autres étudiants, ça donne encore plus envie de s’intéresser.”

Pour retrouver toutes les activités organisées par le KAP Quart, rendez-vous sur leur page Facebook.