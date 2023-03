La Quinzaine de la bière belge, à Louvain-la-Neuve, revient en force pour sa 88e édition : 300 choix… et déjà 9.000 bouteilles vendues

En ce début d’après-midi, l’ambiance est loin de celle du soir. Très peu de clients s’installent pour profiter des nombreuses spéciales à la carte, on économise les chandelles pour la tombée du jour et le soleil fait une légère irruption à travers les fenêtres. La nuit, les choses sont différentes : la salle fait comble, les flammes éclairent timidement dans la pénombre mais réchauffent les cœurs de leur présence. On discute, on papote, parfois calmement, parfois fort, ou parfois on lance un chant. Mais surtout on déguste. La 15n propose une gigantesque carte de bières spéciales, de la blanche à la stout en passant par les blondes, brunes et ambrées. Des plus connues au plus énigmatiques aussi, avec à chaque fois quelques nouveautés.

L’évènement sert aussi à faire connaître des microbrasseries, du Brabant wallon ou d’ailleurs. C’est ce que nous explique Charlotte, l’organisatrice de la Quinzaine : “Au début la carte était plus petite, et les anciens faisaient un carnet de dégustation. Si je dois faire un carnet de toutes nos bières, je pourrais en faire une encyclopédie”.

Charlotte pose en compagnie de quelques bières des environs ©DR

Charlotte est sur la fin de ses études, après un bachelier en sciences éco, elle est partie pour un master en Études européennes qu’elle a terminé l’année passée. Loin d’être étudiante en sciences exactes, comme le laisse entendre le nom du cercle, elle a découvert la Maison des Sciences justement par la 15n. Elle y a effectué un service bar puis de fil en aiguille y est restée jusqu’à aujourd’hui être Cheffe Quinzaine, le poste de comité qu’elle souhaitait. Charlotte est également Nivelloise, et parcourt quelques festivals locaux avec son papa. C’est un peu grâce à cela que plusieurs bières brabançonnes se retrouvent à la carte comme la Marteaux, une bière triple de la Brasserie Blacksmith à Waterloo ou encore la Triple Plaisir et la Vraie Bière, brassées par des étudiants de L’UCLouvain.

L’ambiance change à la Quinzaine en fonction des heures et des jours. Si la présence est plus calme en journée, avec quelques étudiants en pause ou en congé, le soir, de nombreux groupes se retrouvent pour profiter d’un moment de convivialité. Entre le bar et les soirées étudiantes, la 15n propose un concept bien à elle et pour tous les publics. Outre les étudiants, il n’est pas rare de croiser des jeunes travailleurs, des professeurs et assistants, ou encore des anciens. Et les week-ends, s’ajoutent encore les parents ou les curieux de passage.

Eux, étudiants, ne sont pas de Louvain-la-Neuve mais (re) découvre la 15n. Barnabé et Kyran sont respectivement des comitards des Cercles de médecine (Mémé) et de pharmacie (Pharma). Barnabé apprend à apprécier une petite tournée des trappistes. Pour lui, la 15n c’est une première fois. Il profite avec Kyran d’un Mercato, un échange de membres entre comités de cercles le temps d’une semaine, pour sortir de Bruxelles et découvrir les évènements néolouvanistes. Kyran est déjà venu plusieurs fois, mais il le reconnaît, il préfère venir le soir, l’après-midi c’est une autre ambiance.

Kyran, Alexia et Barnabé profitent d'un petit tour des Trappistes ©DR

Une organisation complexe

Les membres de la MdS vous le diront, organiser la Quinzaine, c’est un travail de longue haleine. Même si ce n’est qu’un mois, au total, par an, il faut 3 personnes pour gérer le double évènement. Charlotte doit s’y prendre un mois à l’avance avec les commandes : “J’ai de quoi remplir un camion à moi seule”. À cela, il faut rajouter les contacts avec les livreurs mais aussi les partenariats avec les brasseries. Histoire de proposer quelques goodies aux amateurs. Et encore Charlotte n’est pas seule, elle est accompagnée de deux autres délégués pour la Quinzaine : Vadim et Henri. Chacun avec sa fonction, Vadim s’occupe de la communication et Henri est l’informaticien du groupe. Il a codé un site internet avec un système de scanner qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur les ventes tout en facilitant la tâche pour les nombreux bénévoles qui servent au bar.

Anna, la présidente du cercle, aborde le travail que représente la Quinzaine : “C’est une énorme organisation, plus un investissement sur 15 jours. La semaine c’est de 14h à 3h du matin sans compter qu’il faut préparer et ranger”. Il ne reste que c’est un projet passionnant pour les intéressés. Avant d’être présidente de la MdS, Anna a fait deux années en tant que déléguée Quinzaine : “On apprend la responsabilité et la gestion d’équipe”. Une gestion transmise de génération en génération d’étudiants. Et un investissement qui paye. Avec les bénéfices, la MdS peut investir dans d’autres projets comme la Revue des sciences, un spectacle théâtral parodiant les professeurs de la faculté.

Avec la sortie des mesures sanitaires, la Quinzaine de la bière a pu renaître cette année et se refait connaître auprès du public après une période troublée par le covid. “Ça se passe bien. On a été extrêmement étonnés par la présence au premier quadrimestre ! ”. Anna et Charlotte risquent de s’attendre à une forte affluence pour la seconde de l’année. Au soir, les salles sont remplies et en un peu plus d’une semaine, ce sont presque 9000 bières vendues.