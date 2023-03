Dans le dictionnaire, l’astrologie désigne l’art de déterminer le caractère et de prévoir la destinée humaine par l’étude des astres. Selon une enquête de l’Ifop réalisée en 2020, 41% de nos amis français adhéreraient à cette discipline. La tranche d’âge la plus sensible concerne les 18-24 ans. Les chiffres peuvent surprendre, dans une société où la science domine et où l’intérêt religieux est en chute libre.

De nombreux chercheurs se sont penché sur la question. Les études évaluant la véracité des prédictions astrologiques sont à peu près unanimes : aucun lien n’a pu être montré entre notre date de naissance et notre personnalité ou comportement. D’autres recherches ont examiné les raisons qui poussent les adeptes à croire en l’astrologie, ou encore leur profil-type. De ce côté, les résultats sont nettement plus intéressants.

Quel est le profil des personnes qui consultent un astrologue?

La chercheuse Graham Tyson s’est questionnée sur le profil des personnes consultant un astrologue. Elle a observé que celles-ci étaient relativement instruites, et que beaucoup d’entre elles avaient été confrontées à un stress d’origine sociale. Des recherches précédentes avaient déjà mis en évidence un lien entre croyance astrologique et « crises de vie personnelles ». On peut aisément comprendre qu’en période d’incertitude, les prédictions avancées par l’astrologie apportent un réconfort non-négligeable.

Arnaud Esquerre est sociologue et auteur du livre « L’astrologie au 21ème siècle en France ». Pour lui, l’astrologie se différencie des autres spiritualités par son caractère individuel. Il s’agit rarement d’un héritage familial, mais plutôt d’un choix résultat d’un parcours personnel. Les adeptes manifesteraient une certaine sensibilité aux pratiques ésotériques et ne trouveraient plus leur bonheur dans les religions monothéistes classiques. Taylor Fiorito, chercheuse en psychologie, confirme ce constat : le besoin de sens est fréquent chez ceux qui s’intéressent au paranormal.

Les chercheurs Paul Rogers et Janice Soule ont aussi mis en évidence un élément éclairant. Ils ont constaté que ceux qui croient en l’astrologie sont plus susceptibles d’accepter un portrait générique et aléatoire de leur personnalité. C’est ce qu’on appelle l’effet Barnum : ce biais cognitif nous pousse à trouver tout à fait véridique et précise une description de nous-même… même si nous avons reçu la même que tous les autres participants de l’expérience. Autrement dit, nous avons l’impression qu’un horoscope nous décrit fidèlement, bien que celui-ci puisse s’appliquer à n’importe quel individu.

Bref, l’astrologie séduit de plus en plus, et ce pour de multiples raisons. L’essentiel étant peut-être de le consommer avec modération et légèreté, en prenant conscience des biais qui nous poussent à y croire et en conservant un regard critique sur ses prédictions.