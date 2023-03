Une marche pour les droits des personnes sexisées (12h45, place Agora)

Plusieurs collectifs étudiants parmi lesquels l'Angela, un kot-à-projet centré sur le féminisme ou encore l'AGL, l'Assemblée générale des étudiant.e.s de Louvain-la-Neuve, organisent une marche. Leur but? Réclamer un campus et une université plus sûre, et "qui prend réellement en compte nos droits pour améliorer, entre autres, la vie étudiante."

Durant la journée, des stands seront présents sur la Place Agora.

En plus de la marche, les personnes sexisées (c'est-à-dire les personnes victimes de sexisme comme les femmes cisgenres, les femmes trans et les personnes non binaires) sont invitées à faire grève si elles le peuvent.

> Le lien de l'événement ici

Bruxelles

Les étudiantes de l'ULB invitées à faire grève

Le cercle féministe de l'ULB, les Jeunes anticapitalistes et l'Union syndicale étudiante appellent, pour la cinquième année consécutive, les étudiantes de l'ULB à faire grève. Un piquet sera organisé dès 6h du matin. Ensuite, comme chaque année, une prise de parole aura lieu devant le bâtiment F. L'idée est de montrer que "quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête".

> Le lien de l'événement ici

À lire aussi

La Marche mondiale des femmes (18h, Place de l'Albertine)

Les femmes et personnes sexisées sont invitées à prendre part à la marche mondiale qui aura lieu à 18h à Bruxelles. Avant cela, un village féministe sera organisé dès 17h.

> Le lien de l'événement ici.

Liège

Une cycloparade féministe (13h30, Place Cathédrale)

L'événement est organisé chaque année par la plateforme Collectives et Ardentes, un collectif d'associations, de groupes militants, et de citoyens et citoyennes sensibles à l'égalité homme-femme. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une parade à vélo qui suivra une boucle de 3,5km. Les personnes qui n'ont pas de vélo pourront en louer un sur place grâce à un tarif réduit, à condition de l'avoir réservé avant.

> Le lien de l'événement ici.

Namur

Des chants et une marche (dès 15h30, place d'Armes)

Le collectif 8 mars appelle les femmes à venir chanter dès 15h30 sur la place d'Armes. Le départ de la marche sera donné à 16h30 pour le parc Louise-Marie.

> Le lien de l'événement ici.

Mons

Une marche au départ de la Grand-Place de Mons (18h, Grand-Place de Mons)

Plusieurs associations et collectifs féministes encouragent les femmes à faire grève ce 8 mars. Un rassemblement est prévu pour faire entendre leur voix à 18h sur la Grande-Place de Mons.

> Le lien de l'événement ici.

Charleroi

Grande manifestation (17h30, Place Verte)

Les personnes souhaitant participer à la marche sont invitées dès 17h30 à la Place Verte. La fin de la manifestation est prévue entre 19h et 20h, Place de la Digue.

> Le lien de l'événement