Qui sont les femmes qui vont donner leur nom aux bâtiments de l’UCLouvain ?

Mercredi 8 mars, à l’occasion de la journée des droits des femmes, l’UCLouvain a annoncé qu’elle allait féminiser le nom de 11 bâtiments répartis sur six campus. Le but : visibiliser les femmes ayant marqué la société, reconnaître leurs contributions exceptionnelles et diversifier les modèles d’inspiration pour les générations actuelles et futures.