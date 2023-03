Ce qui m'a le plus marquée durant mes études, ce sont les rencontres que l'on peut faire, aussi bien en auditoire qu'en guindaille. Si je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces moments festifs. D'autant plus que j'y ai rencontré mon futur mari.

Durant mes deux premières années d'étude, j'étais assez réservée. Je ne kottais pas, donc je ne sortais pas vraiment. Dès que j'ai eu mon kot, les guindailles sont arrivées petit à petit. Après quelques semaines, la routine s'est installée : je sortais trois fois par semaine, au CESEC, à la Petite Casa ou au encore Becketts. La séduction, l'insouciance, la danse, mes copines... J'ai profité à fond de ces moments et je ne le regrette absolument pas, ce sont les moments les plus joyeux de mes études.

J'ai rencontré celui qui est devenu mon mari à l'une de ces soirées, lors de la pré-soirée d'un ami en commun plus précisément. A l'époque, mon futur mari, étudiant en ingénieur civil architecte, sortait dans des lieux que je n'avais pas l'habitude de fréquenter. Sans ce petit coup de pouce, je n'aurais donc jamais croisé sa route.

La première fois où je l'ai abordé, il m'a dit qu'il n'était pas intéressé. Nous avons donc passé notre vie estudiantine chacun de notre côté. Durant un an, nous nous sommes croisés quelques fois. J'ai fini par retenter ma chance et j'ai obtenu un rencard au Jazz Mataz, un café qui n'existe plus. Depuis ce rencard, on ne s'est plus quittés. On était toujours soit à mon kot, soit chez lui. Après nos études, nous avons directement vécu ensemble. Au bout de huit ans, il m'a fait sa demande en mariage.

Lorsque je l'ai rencontré durant mes études, je ne savais pas que j'allais me marier avec lui. Après plusieurs années de relation, mes sentiments se sont confirmés et j'ai eu la certitude que je ne pourrais pas passer ma vie sans lui.

Cela fait 15 ans que nous sommes ensemble, et nous sommes mariés depuis 6 ans.

Aux étudiantes et étudiants, je conseillerais de ne pas se priver de moments de détente où on peut lâcher prise et se défouler pour recharger ses batteries. Les études, c'est important, mais il faut aussi profiter de tous les moments à côté.

Si vous voulez vous aussi nous partager un souvenir qui a marqué vos études, remplissez le formulaire ci-dessous :