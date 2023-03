L’Europe offre 35.000 pass Interrail aux jeunes : voici comment tenter ta chance

”Cette expérience te permettra d’explorer la diversité de l’Europe, de faire des découvertes sur son patrimoine culturel et son histoire et de rencontrer des personnes de tout le continent”, peut-on lire sur le site de l’action émanant du programme Erasmus +. L’idée est de créer une véritable identité européenne et un attachement envers le continent.

Comment avoir un pass interrail gratuit ?

Pour tenter ta chance, tu dois être né(e) entre le 1er juillet 2004 (inclus) et le 30 juin 2005 (inclus). Tu dois également être résident d’un pays de l’Union européenne ou d’un pays rattaché au programme Erasmus + et tu dois remplir ta demande en ligne, entre le 15 mars 2023 et le 29 mars 2023 (midi, heure de Bruxelles).

Pour participer, il te faudra répondre à un petit quiz sur l’Union européenne, puis détailler tes motivations.

Si tu es sélectionné parmi les 35.000 chanceux, tu pourras voyager pendant au minimum 1 jour et maximum 30 jours entre le 15 juin 2023 et le 30 septembre 2024.

>> Clique ici pour tenter ta chance