Charlotte Meurand, étudiante en diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci, est connue sur Instagram sous le pseudo @cham_is_bored. Depuis un an et demi, elle présente à ses milliers d’abonnés des recettes saines, simples et peu coûteuses. Toutes les deux semaines, retrouvez ses idées recettes sur “La Libre Etudiant”.