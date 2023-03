10 miles de LLN : Pierre Vancolen sur les traces de son idole Martin Delguste (PHOTOS & VIDEO)

Quant à son chrono, “il est très bon, presque le même que Martin Delguste, une de mes idoles avec qui je m’entraînais étant jeune.”

EN IMAGES: 5 & 10 Miles de Louvain-la-Neuve

Au niveau des 5 miles, c’est Maxime Delvoie qui l’a emporté en 29’14. “Le parcours était exigeant mais amusant avec beaucoup de côtes. Comme la température était bonne, la pluie était rafraîchissante et c’était juste bien comme conditions météo. J’avais déjà fait un podium ici par le passé mais c’est ma première victoire. Pour moi qui suis plutôt un coureur sur piste, mon objectif était de m’amuser et de courir avec mes collègues, pour le fun.”

Une course ouverte au handsport, priorité du CSE

Les 5 & 10 miles de LLN est un événement organisé par le CSE Animations, le CSE Tournois et le Kap Course. Tous les bénéfices réalisés sont reversés à l’association "Leg’s GO" dont le but principal est de récolter des fonds afin de fournir le matériel nécessaire aux amputés pour courir, ainsi que l’accompagnement nécessaire à l’apprentissage de l’utilisation de prothèses. "Le but du CSE Animations est d’organiser des événements de masse en faveur des étudiants, précise son président Augustin Van Innis. Le fait de nous ouvrir et de donner des accès au handisport est une priorité pour nous, c’est ce qui nous différencie des autres courses."

Avec 327 partants pour la grande distance et 511 pour la petite, auxquels il faut ajouter une quarantaine d’handisports, ils étaient 884 coureurs à prendre le départ des 5&10 miles de Louvain-la-Neuve ce mercredi après-midi. "Un très bon résultat vu la météo et la pluie qui est tombée en matinée et qui n’a pas incité les coureurs hésitants à nous rejoindre."

Les résultats

10 miles : Pierre Vancolen en 54’13 ; 2. Augustin Crismer en 55’20 ; 3. Mathieu De Rijdt en 56’13 ; 4. Thibault De Rijdt en 56’17 ; 5. Christophe Prémont en 57’38 ; 6. François Thirifays en 58’00 ; 7. Emilien Gilbert en 59’45 ; 8. Florent Smets en 59’47 ; 9. Hugo Counoy en 1’00’23 ; 10. Oscar Agrell en 1’00’57.

5 miles : 1. Maxime Delvoie en 29’14 ; 2. Baptiste Weitkunat en 29’37 ; 3. Ghislain Deswaef en 29’54 ; 4. Baptiste De Gottal en 30’33 ; 5. Maxime Verwilghen en 30.51 ; 6. Guillaume Robert en 31’00 ; 7. Valentin Grégoire en 31’12 ; 8. Victor Mullens en 31’18 ; 9. Martin Hermans en 31’50 ; 10. Claus Basile en 32’13. La première femme est Caroline Barbé, 49e, en 37’20.

5 miles – Handisport : 1. Christine Calapristi en 23’35 ; 2. Jason Quittelier en 24’48 ; 3. Charles Frère en 29’31 ; 4. Jade Bruyere en 34’47 ; 5. Pascale HenkinBrant en 34’48.