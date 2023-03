Lundi dernier, le personnel d'entretien de l'école a en effet découvert des dispositifs d'enregistrement dans les toilettes des femmes. "Nous avons appelé immédiatement la police. Nous avons visionné les premières images pour essayer d’identifier le suspect et nous avons réussi à l’identifier", explique Anne Girin, administratrice de l’ULiège, à nos confrères.

Il s'agit d'un doctorant et assistant en économie qui était dans l'établissement depuis 6 ans. Interpellé par la police, l'homme a reconnu les faits et a avoué qu'il faisait cela depuis un an. Il a été relâché mercredi, mais l'enquête se poursuit.

En attendant, HEC Liège a mis fin à son contrat. Toutes les toilettes ont été inspectées, dans les bâtiments de HEC, mais également sur tout le campus. "Nous avons déposé plainte et nous nous sommes portés partie civile", conclut Anne Girin.