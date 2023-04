Un des souvenirs les plus marquants de mes études a été lors de ma première année. Au vu du nombre élevé d’étudiants en art, l’examen oral d’art contemporain avait été étalé sur deux samedis différents. À l’époque, l’horaire n’était affiché qu’aux valves, il n’y avait pas d’ordinateur, encore moins d’horaire en ligne. J’avais noté la date de mon examen au deuxième samedi. Une semaine avant, une de mes amis m’appelle en me disant que la prof a demandé si j’avais abandonné mes études car je ne m’étais pas présentée. C’est là que j’ai compris que je m’étais trompée dans les dates.

Heureusement, j’ai tenté le tout pour le tout et j’ai fini par convaincre la professeure de me laisser passer l’examen lors de la seconde vague, le samedi d’après. J’étais une bonne élève et ça ne m’était jamais arrivé. Elle a vu que j’étais de bonne foi et a été à l’écoute. Pour la petite histoire, je l’ai raté cette fois-là, mais je l’ai réussi en deuxième session.

L’événement s’est passé il y a 30 ans mais je m’en souviens encore comme si c’était hier. ça a été une source de stress incommensurable lors d’une période qui l’était déjà. C’était très angoissant. C’était tellement peu dans mon caractère que je ne sais toujours pas comment ça a pu se produire. Il m’arrive encore parfois de rêver que j’ai un examen et que je me suis trompée de jour, ou que je me suis trompée de jour de travail.

À l’heure actuelle, j’ai pris l’habitude de toujours regarder à deux fois à un rendez-vous, et ça ne m’est plus jamais arrivé de me tromper.

