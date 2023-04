1. Ne pas prendre de kot et loger chez tes parents

La meilleure façon de se faire de l’argent est bien évidemment de rester vivre chez ses parents. Et ce, autant que tu peux ! En effet, un logement étudiant coûte de l’argent. Tu devras payer un loyer, des courses et des charges. Tu n’auras certainement pas toutes ces “contraintes” en restant vivre chez tes parents.

2. Dépense ton argent intelligemment si tu sors

La vie étudiante rime parfois avec les sorties. Faire des virées entre amis représente un budget… C’est pour cela qu’il est préférable que tu te fixes une “grosse soirée” par mois pour prévoir ce que tu pourras dépenser. Le tout en t’amusant et en faisant attention, bien évidemment.

3. Mettre de l’argent de côté quand tu peux

Mettre entre 10 et 20€ de côté tous les mois en cas d’imprévu, c’est bien aussi ! Et puis même si tu ne touches pas cet argent, sur une année cela représente tout de même une certaine somme!

4. Revendre des choses dont tu n’as plus besoin

La seconde main c’est plutôt tendance ces derniers temps! Alors si tu as quelques vêtements que tu ne portes plus, pourquoi ne pas les revendre ? En plus de faire plaisir à quelqu’un, tu gagneras de l’argent.