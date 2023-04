Ce n'est peut-être pas le souvenir le plus marquant de mes études, mais c'est en tout cas l'un des plus drôles. Il concerne le jour où mon prof s'est endormi en plein milieu de mon examen oral, alors que j'étais en train de lui parler.

Pour remettre les choses en contexte, j'étais à l'époque en bachelier d'information et communication. Mais cette anecdote concerne un de mes cours de mineure, que j'avais pris au sein d'une autre faculté. Tous les professeurs de cette mineure étaient connus pour être exigeants. Ils considéraient qu'on devait avoir le même niveau que les étudiants qui suivaient leurs cours dans le cadre de leur bachelier principal. Un des profs était quand même un peu moins sévère que les autres. Malgré tout, son examen de fin d'année était un examen oral, ce qui était quand même stressant.

Vient finalement mon tour de passer devant lui le jour de ce fameux examen. Il commence à me poser des questions. Rapidement, je me rends compte que je suis en galère. J'étais stressé et je n'avais pas super bien étudié. Le cours portait sur la matière vue durant l'année et des lectures annexes que je ne maîtrisais pas très bien. Alors que je suis en train de répondre à sa question, je remarque qu'il ne m'écoute plus du tout. Pire, il ne me répond même plus.

Pendant quelques secondes, je me retrouve donc avec le prof devant moi, les yeux fermés, en train de dormir. Ce laps de temps m'a paru très long, je ne savais pas quoi faire. Finalement, le prof s'est réveillé et, pour ne pas rendre la situation gênante, j'ai fait comme si j'avais été occupé à lui répondre pendant toute la durée de sa sieste express et que je n'avais rien remarqué. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il s'était endormi car, lui, a fait semblant d'avoir entendu toute ma réponse, a acquiescé et m'a dit que l'examen était terminé. A ma grande surprise, je l'ai réussi, avec une plus belle note que celle à laquelle je m'attendais. Est-ce que c'est parce qu'il s'est endormi? Je ne le saurai jamais...

Aujourd'hui, je suis moi-même professeur, et je sais que ça peut être très fatiguant d'enchainer les corrections d'examens et les examens oraux. Je comprends donc mieux l'état dans lequel il a pu être lors de mon examen. Il n'empêche que ça a été très surprenant pour moi à l'époque.

* prénom d'emprunt

