Zoé vit dans un kot où il y a 14 caméras: "Cela me met mal à l'aise"

Est-ce légal?

Comme l'explique la VRT, la loi du 30 juin 1994 indique qu'il faut systématiquement demander l'autorisation d'une personne avant de la filmer. Une autre loi indique toutefois qu'on peut placer des caméras de surveillance à condition de vouloir empêcher des vols ou des accidents. Mais la mesure doit être proportionnée et justifiable.

En 2019, l'Autorité de Protection des données avait conclu que "l'installation de caméras dans de tels espaces où les personnes concernées sont nécessairement soumises à la surveillance d'une caméra pendant toute la durée de leur présence constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée des étudiants et de leurs visiteurs."

Poser une caméra pour éviter les délits est donc autorisé, mais elle ne doit pas avoir pour but de vérifier les faits et gestes des étudiants. Elles ne peuvent pas non plus être posées dans les espaces privés : chambre, salle de bain... En tous les cas, la présence de caméras doit être annoncée et les images ne peuvent ni être stockées ni diffusées.