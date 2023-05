Des tags anti-IVG scandalisent les étudiants à Louvain-la-Neuve

Comac, jeunes PTB, a déploré qu’en 2023 “il est encore possible de se balader dans Louvain-la-Neuve et voir des inscriptions profondément sexistes. Tant que ce genre d’acte arrivera et tant que le sexisme et les attaques aux droits des femmes continueront, on continuera de lutter, ensemble contre le sexisme.”

L’Union syndicale étudiante, proche de la FGTB, a également réagi sur Instagram. “Non aux idées d’extrême droite sur notre campus ! L’avortement est un droit fondamental ! Soutien aux femmes qui luttent partout dans le monde pour leurs droits.”

Invitée à réagir par la RTBF, l’AGL, qui représente les étudiantes et étudiants du campus de Louvain-la-Neuve, a estimé qu’avec les élections à venir, “ce genre d’actions va commencer à se multiplier. On va devoir réagir en informant les étudiants pour qu’ils puissent voter de manière éclairée”.

Pour rappel, en Belgique, l’avortement est légalement autorisé à condition qu’il ait lieu avant la 12ème semaine qui suit la conception. Des débats sont toujours en cours sur la prolongation de ce délai. Les socialistes, libéraux, écologistes, Défi et PTB souhaitent l’étendre à 18 semaines tandis que le CD&V, plus réticent, accepterait de l’étendre à 14 semaines.