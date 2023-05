Le Wolfgang remporte la finale du championnat interuniversitaire d’improvisation

L’équipe de l’UCLouvain a remporté mercredi la finale du tournoi interuniversitaire d’improvisation face à l’Improvoc, l’équipe de l’ULB. “Il s’agit d’une consécration et d’une façon pour nous de conclure cette belle aventure”, explique Lucie, membre du Wolfgang. “Cela faisait deux ans que nous avions plus ou moins la même équipe. On a progressé et évolué ensemble. C’est émouvant car pour beaucoup d’entre nous, c’était le dernier match avant la fin des études.”