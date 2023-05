100 000 protections menstruelles distribuées à Liège: un nouveau point de distribution va ouvrir en face de l'université

Dans le but d'élargir son offre, la Ville de Liège va ouvrir deux nouveaux points de distribution. Le premier sera situé à la Fédé des étudiants, un lieu central et facilement accessible en face de l'université, sur la place du XX août. Le second sera situé à la Maison des Jeunes (MJ) d'Angleur, qui a été récemment réaménagée suite aux inondations de 2021, afin d’étendre la distribution dans les quartiers périphériques. Distribution les 2e et 4e mardis de chaque mois.

La Ville de Liège dispose déjà de quatre centres de distribution, stratégiquement répartis dans la ville et en fonction des différents publics visés. Ces centres comprennent le Centre-J, la Maison des Jeunes (MJ) des Vennes, la Maison Intergénérationnelle de Bressoux et la Maison Arc-en-ciel de Liège.

L'offre de protections périodiques proposée par la Ville de Liège comprend 24 produits différents, allant des marques classiques aux solutions alternatives respectueuses de l'environnement, telles que les serviettes et tampons bio, les serviettes lavables, les culottes menstruelles et les coupes menstruelles.

Cette opération, à l’initiative de l’échevine des Solidarités de la Ville de Liège, Julie Fernandez Fernandez, est surtout le fruit d'une collaboration entre le Service Jeunesse du Département des Services Sociaux et de Proximité de la Ville de Liège, l'ASBL Liège Jeunesse, avec le soutien apporté par la Ministre de la Politique des grandes villes.

"En 2022, nous avons lancé une opération pilote accompagnée d'une enquête de satisfaction. Les résultats de cette enquête ont clairement démontré que la demande en protections périodiques était bien présente, et nous avons décidé de continuer cette distribution en 2023. Nous constatons également un vif intérêt pour les produits durables, tels que les culottes menstruelles", souligne l’échevine Julie Fernandez Fernandez.

En plus des protections périodiques, chaque personne qui se présente dans les centres de distribution reçoit un tote bag et un livret explicatif sur les menstruations, adapté en fonction des questions et des commentaires apportés lors de l’enquête de satisfaction. Cette brochure est également téléchargeable sur le site www.jeunesse-ardente.be. Les agents de la Ville, responsables de la distribution, ont également reçu des informations leur permettant d’accompagner et de guider au mieux les usagers.

Pour rappel « Sang toi libre » fait partie des 10 projets lauréats de « Innovation in Politics Awards ! », sélectionnés et votés par les citoyens européens, dans la catégorie « Cohésion Sociale ».

Pour plus d'informations sur la procédure de distribution et l'inscription en ligne pour tous les centres, rendez vous sur le site de la Ville de Liège.