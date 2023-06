C'était l'examen de philo, le dernier examen de ma carrière d'étudiante. N'ayant pas assisté aux cours suite à un conflit horaire, je me retrouve à l'examen oral sans jamais avoir vu le professeur. L'examen consistait en un débat autour d'une question au choix en lien avec les thématiques du cours. L'examen était prévu à 14h et, au moment d'attendre devant la salle, je ne savais toujours pas de quoi j'allais parler. Pour patienter, je me mets à lire le journal du jour. Coup de bol : le prof (et sa photo) est en pleine page. Il avait donné une interview sur les questions éthiques liées à la procréation médicalement assistée (PMA). Le sujet m'a inspiré, j'ai donc lu toute l'interview.

Au moment où je rentre dans la salle, je le lance directement sur l'interview qu'il avait donnée. Il semblait impressionné qu'on puisse lire le journal 1h avant un examen oral. On débat alors avec plaisir. En tant que femme ingénieure, il veut tout savoir sur mon choix d'étude, comment j'ai réussi à me faire une place dans un environnement masculin, ma posture de femme et de potentielle future maman... L'examen aurait dû durer 15 minutes mais on a finalement passé plus d'une heure à parler et à débattre. A l'extérieur, je ne vous dis pas l'état d'inquiétude des étudiants qui attendaient dans le couloir... Ironie du sort : des années plus tard, mes enfants sont tous nés via PMA.

Lors de cet examen, je n'ai pas vu un professeur, j'ai vu un adulte intéressant avec qui je pouvais débattre. A travers ce témoignage, j'aimerais rassurer les étudiants qui paniquent lors d'un examen oral. Les professeurs sont des êtres humains comme les autres. Les questions qu'ils posent sont là pour vous faire grandir. J'ai vu dans cet examen une conversation d'égale à égal, dont je me souviens encore aujourd'hui. N'ayez pas peur de vos professeurs. Comme j'aime à le dire, ce sont vos futurs collègues.

* prénom d'emprunt

