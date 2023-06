Un tiers des étudiants ont de mauvaises habitudes alimentaires et ne font pas assez de sport

De bonnes habitudes liées au petit-déjeuner

Niveau alimentation, il apparaît que près de la moitié des étudiants (44,2%) prend un petit-déjeuner tous les jours, ce qui est une bonne nouvelle étant donné que commencer sa journée par ce repas est recommandé par les professionnels. Par contre, un étudiant sur 7 (14,1%) a déclaré ne jamais prendre de petit-déjeuner, particulièrement en BAC1.

On le sait : les étudiants ont également tendance à consommer des boissons énergisantes, surtout pendant les périodes de blocus. 7,9% des jeunes interrogés consomment des boissons énergisantes chaque semaine. Rappelons que ces boissons sont fortement concentrées en caféine et en sucre, et contiennent généralement de la taurine. Consommées de façon excessive, elles peuvent entraîner des problèmes de concentration et de fatigue. Mais 70% des étudiants ont tout de même déclaré ne jamais en consommer.

Trop de boissons sucrées

Au niveau des boissons sucrées, le constat n'est pas très positif : les jeunes en consomment trop. Un tiers des étudiants (32,3%) déclare en consommer au moins une par jour. 14,3% en consomment même plusieurs par jour. Comme l'explique l'OVE, les jeunes Belges consomment généralement plus de boissons sucrées que leurs homologues européens. Selon Eurostat, 27,4% des Belges de 20-24 ans boivent des boissons sucrées contre 14% de moyenne dans le reste de l'Union européenne.

Plus inquiétant : 28% des répondants de l'ULB sont en "insécurité alimentaire". Autrement dit, ces jeunes ne peuvent pas acheter autant d'aliments favorables à leur santé qu'ils le voudraient. Pour rappel, les restaurants universitaires offrent des repas à moindre coût. Des colis alimentaires peuvent également être cherchés dans les épiceries solidaires.

En matière de sport, plus d'un tiers des étudiants ont une activité physique élevée. C'est davantage le cas chez les hommes (46,6%) que chez les femmes (26,5%). Même si la carte sport de l'ULB permet de faire du sport à moindre coût (et est même gratuite pour le public le plus fragile), un tiers des étudiants (29,4%) a déclaré avoir dû renoncer à une activité sportive pour des raisons financières.

En conclusion

S'il apparaît que les jeunes enregistrent de bons résultats dans certains domaines, "la qualité de l'alimentation et les niveaux d'activité physique s'avèrent insuffisants chez les étudiants, compte tenu de l'importance à moyen et long terme de tels comportements pour la santé", conclut l'étude. "Les difficultés financières d’une partie d’entre eux, le peu de temps disponible en dehors de celui consacré à leur formation, les activités sociales… sont autant d’éléments qui contribueront à comprendre cette première vue d’ensemble."

Forte de ces constats, l'ULB a remis en avant certaines de ses initiatives : les repas à moindre coût dans les restaurants universitaires, l'accès à la carte sport, la promotion de déplacements à pied ou à vélo,...