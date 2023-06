Je me souviens encore de cet examen un peu surréaliste. Comme avant chaque examen oral, j’étais très stressée. Je me demandais sur quelle question j’allais bien pouvoir tomber. J’étais d’autant plus stressée qu’il s’agissait d’un examen d’un cours de mineure. Autrement dit, je maîtrisais un peu moins la matière. Ce cours était donné par deux professeurs. Lorsque c’est à mon tour, j’entre dans la salle : les deux professeurs sont présents, chacun à un bout de la pièce. Ils m’invitent à tirer au sort une question, puis à préparer mes réponses pendant qu’un autre étudiant passait.

Au moment de découvrir la première question, c’est la panique. Je remarque rapidement que la question est extrêmement précise et que je n’ai rien à dire de plus que deux phrases extraites du cours. Jusque-là, dans les examens oraux, j’avais plutôt eu l’habitude de questions très ouvertes. Je retourne l’autre question en me disant que j’aurai peut-être plus de chance, et pareil. Désespérée, je me dis que je vais rater ce cours et que je devrai le repasser. Un comble puisque je l’avais quand même très bien étudié ! Je prépare quand même les trois-quatre phrases que j’ai à dire puis, quand c’est à mon tour, je me dirige vers le premier prof.

Je lui sors une réponse qui n’a même pas duré une minute puis je le regarde. Silence. J’ouvre donc à nouveau la bouche pour tenter de faire des liens avec d’autres concepts vus au cours, mais il m’interrompt. “Votre réponse était succincte mais complète, c’est bon pour moi”. Je me lève donc et me dirige vers l’autre professeur. J’avais un peu plus de choses à dire mais, assez vite, je me rends compte que j’ai fait le tour de la question. Il me regarde et me dit : “Merci Mademoiselle, bonne chance pour le reste de votre session”. En tout, mon oral n’a même pas duré 5 minutes. Je suis sortie de là extrêmement frustrée d’avoir étudié autant pour au final si peu de questions. Au moment de voir mes résultats, le choc : j’ai eu 18/20.

La morale de l’histoire, je dirais, est qu’il ne faut pas toujours faire de longues réponses pour ne rien dire. Parfois, aller à l’essentiel et faire des réponses courtes est bien plus bénéfique !

