Comment économiser sur le logement?

Loger dans des hôtels coûte souvent très cher, privilégie donc les auberges de jeunesse, le camping ou le couchsurfing.

"J'ai voyagé à travers l'Europe sans débourser un euro en logement", nous raconte Aurélie. "Je logeais généralement chez des locaux trouvés sur des applications de couchsurfing. Au début, j'avais un peu peur car on ne sait jamais sur qui on va tomber (je logeais d'ailleurs principalement chez des femmes car je trouvais que c'était plus safe), mais j'ai progressivement élargi mes critères de recherche. Pour trouver un hôte sûr, je me base sur les évaluations et, surtout, je m'écoute. Il m'est arrivé de ne pas me sentir à l'aise. Dans ce cas-là, j'ai préféré partir et trouver une nuit d'hôtel. Mais cela s'est presque toujours très bien passé. L'avantage de loger chez des locaux, c'est qu'on en apprend également plus sur leur culture. Généralement, je prévoyais tout de même un petit cadeau à leur donner et je les aidais à préparer à manger, je trouvais que c'était la moindre des choses. Quand je rentre chez moi, en Belgique, je n'hésite pas à rendre la pareille et à moi aussi héberger des gens."

Timothée, lui, préfère le camping. "J'ai commencé par aller dans des campings classiques, puis j'ai décidé de faire du camping sauvage à certains endroits. Vivre en pleine nature offre une sensation de liberté. Il m'est également arrivé de dormir dans ma voiture, avec le bon équipement pour ne pas avoir froid." Depuis, il a initié d'autres personnes de son entourage. Malgré tout, il convient de rappeler que le camping sauvage n'est pas autorisé partout et qu'il faut toujours privilégier la sécurité lorsqu'on passe une nuit à l'extérieur.

Plusieurs étudiantes et étudiants que nous avons interrogés préfèrent les auberges de jeunesse et les logements avec cuisine. "C'est moins cher et, en plus, on peut cuisiner facilement soi-même et faire des économies sur la nourriture", explique Maurine. Sasha, qui est partie plusieurs fois en vacances en auberge de jeunesse, ajoute que "c'est également un super moyen de rencontrer des personnes de son âge".

Comment économiser sur le transport?

Même s'il est plus écologique que l'avion, le train est souvent un moyen de locomotion assez cher, on te propose donc plusieurs alternatives :

- l'autostop ou le covoiturage : gratuitement ou pour quelques euros, tu peux parcourir de grandes distances. Tourne-toi vers des applications de covoiturage comme BlaBlaCar.

- le vélo : si tu veux être libre de tes mouvements et aller où bon te semble, le vélo est une agréable alternative ! Il te faut toutefois un bon vélo si tu envisages un long séjour.

- les (flix)bus : leur prix est bien plus avantageux que les autres transports en commun. Pour quelques euros, tu pourras aller dans un pays étranger.

- le pass interrail : il te permet de voyager en train dans toute l'Europe à des prix très intéressants !

- les promos et les comparateurs : si tu préfères l'avion ou le train, on te conseille d'utiliser des comparateurs de vol ou d'opter pour des dates flexibles où tu pourras trouver des promotions.

Comment économiser sur la nourriture?

Il n'y a pas de secret : pour économiser sur la nourriture, il vaut mieux te préparer à manger toi-même. Manger local te coûtera également moins cher.

Comment économiser sur les activités?

Plusieurs sites touristiques proposent des tarifs étudiants, n'hésite donc pas à utiliser ta carte le plus souvent possible. Si tu comptes faire plusieurs attractions phares, renseigne-toi sur les cartes touristiques qui te permettent d'avoir des réductions si tu enchaines les visites.

Si tu n'as pas envie de dépenser de l'argent, rien ne t'empêche de sortir des sentiers battus et de privilégier les activités gratuites, comme les randonnées, les baignades dans la mer ou les visites de la ville.