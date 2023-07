Je devais passer un examen oral de psychologie sociale, suivi le lendemain d’un examen d’analyse mathématique très important en nombre de crédits. N’étant pas prêt du tout pour l’examen d’analyse, assez complexe, et ne voulant surtout pas avoir une seconde session avec cet examen, ce qui aurait gâché mes vacances, je décide de tout miser sur celui-ci et de faire l’impasse sur l’examen de psychologie. Néanmoins, je me rends à l’examen oral de psychologie pour avoir ce qu’on appelait à l’époque une "note de présence".

Mais là, le professeur à qui je dis que je renonce à passer l’examen me dit que c’est dommage, que je peux au moins essayer. Confus, je suis obligé de lui avouer que non seulement je n’ai pas étudié le syllabus, mais je ne l’ai même pas lu une seule fois, et que je ne suis quasiment jamais allé aux cours. Pas du tout fâché, celui-ci me rétorque en ouvrant son tiroir et en me tendant son syllabus : "Qu’à cela ne tienne, voici le syllabus, vous avez une heure pour le lire et, dans une heure, je vous revois !".

Une heure après, le professeur me revoit et me pose la question suivante : "Quel est le rôle social de l’ingénieur ?" Je me souviens vaguement avoir lu quelque chose à ce sujet, mais c’est un peu confus. Je demande alors : "Vous voulez que je vous dise ce qu’il y a dans le syllabus, ou vous voulez mon avis personnel ?" Le professeur, grandiose, me répond : "Vous pouvez vous contenter de ce qu’il y a dans le syllabus, mais si vous avez un avis personnel, c’est encore mieux !". Evidemment je saute sur la seconde option, et s’en est suivi une très agréable discussion où j’ai exposé mon point de vue et où le professeur m’a de temps en temps repris.

Cela s’est terminé par : "Bon, je vous donne 16/20, c’est une belle note de présence, mais vous auriez pu faire mieux. Vous savez, mon cours n’était pas si nul que ça, vous auriez dû venir, je suis sûr que cela vous aurait intéressé !".