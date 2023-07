Il y quelque temps encore, décrocher son permis de conduire signifiait pour la plupart des jeunes une rencontre avec l’autonomie et la liberté. Aujourd’hui, ce n’est plus cas. En 2022, seuls 29 000 jeunes de 18 ans ont obtenu leur licence de conduite, contre 38 000 en 2010. Un net recul qui n’est pas sans raison. La hausse du coût des cours d’auto-école et la facilité de déplacement en transport en commun toujours grandissante n’y sont pas pour rien. Mais, c’est sûrement le sentiment de responsabilisation écologique, très présent au sein de la jeunesse, qui a fortement impacté leur vision de la nécessité de conduire. Pourtant, quand il s’agit de trouver un travail, cette nécessité semble toujours bien d’actualité.

Voiture tu conduiras, emploi tu auras

“Après mes études, passer mon permis était obligatoire dans mon secteur d’activité. Je m’y suis donc résolu même si ce n’était pas dans mes plans de l’époque”, confie Maxime, 25 ans, ingénieur dans le génie civil. De fait, la quête d’un emploi n’est pas chose facile. La route des entretiens d’embauche est souvent semée d’embûches surtout lorsqu’on ne possède pas de permis de conduire. 10 %, c’est le nombre de chance en plus que possède le titulaire du précieux sésame face un autre candidat : “Le fait d’être conducteur est indispensable pour certaines professions et d’autres moins, mais continue le plus souvent d’être un critère discriminant”, souligne Thierry Ney, porte-parole du Forem. Il est vrai que la voiture reste un moyen de déplacement facile et rapide. Pour l’employeur, il s’agit d’un marqueur de confiance et l’assurance de votre présence au poste.

Quelle solution pour réduire le prix de son permis de conduire ?

Si passer son permis de conduire reste donc un enjeu prioritaire dans la recherche d’emploi, il représente cependant un investissement conséquent qui peut en rebuter plus d’un. Entre les frais de passage des différents examens et les classiques cours d’auto-école, l’addition s’avère vite salée. Mais pas de panique, il est possible de décrocher son brevet de conducteur avec un petit budget. Que ce soit via certaines mutuelles, qui proposent des coups de main et des réductions sur l’apprentissage de la conduite à condition d’y être affilié, ou encore via le Forem et Passeport Drive qui offre la possibilité de profiter de 30 heures de cours gratuites. Seul petit bémol, il faut remplir toute une série de conditions bien particulières (La liste de toutes les conditions à cocher est à retrouver en intégralité sur ce lien.).

Dans le cas où vous ne correspondriez pas aux profils, deux alternatives subsistent : le CPAS et l’auto-école sociale. Cette dernière propose en effet des prix moins élevés. Il n’existe, par conséquent, pas de problème, mais que des solutions.

“La mobilité, la question de demain”

“Nos habitudes et nos manières de nous déplacer changent. Les entreprises ont conscience que des changements profonds doivent être opérés. La mobilité est la question de demain pour le monde socio-professionnel”, explique Thierry Ney.

Cette évolution est déjà visible et une réorganisation est en marche au sein des entreprises : déménagement de leur siège pour faciliter l’accès en transports en commun, mise en place de covoiturages ou encore de partage de trottinettes et de vélos électriques. Ces initiatives laissent entrevoir un avenir où permis de conduire ne rimerait plus avec emploi.