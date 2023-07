Le CPAS de Charleroi aux côtés des étudiants: “Les aider maintenant, c’est aussi éviter de devoir les aider dans le futur”

Au CPAS de Charleroi on est sensible à cette problématique. “Je pense qu’il est important de rappeler qu’aider un étudiant, c’est la voie royale vers l’insertion dans la société et aussi que nous aidons pour tous les types d’enseignement. Aider des étudiants pour leurs études c’est aussi s’assurer que dans le futur ils n’aient plus besoin de nous”, confie Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi. Grâce à une aide financière, le centre d’action social a pu aider quelque 1 072 étudiants. Cela signifie que ces étudiants bénéficient d’un RIS soit total soit partiel soit 5 % en apprentissage/Cefa, 52 % en secondaire général, technique, professionnel ou spécial, 33 % en Bacheliers (enseignement supérieur) et 10 % universitaires. Au-delà du RIS, de nombreuses autres aides sont possibles et accordées après passage devant le Comité : acquisition d’un PC, de logiciels, frais de connexion, location d’un kot, frais de stages en Belgique ou parfois à l’étranger, financement du permis de conduire, matériel spécifique ex pour un étudiant en architecture ayant besoin de matériel informatique spécifique. “Il faut savoir que nous intervenons par exemple pour des étudiants qui kottent à Bruxelles, Namur, Mons ou encore Liège. Ce qui est pris en compte c’est la ville de domiciliation”, précise le président. Les aides octroyées par le CPAS ne sont bien entendu pas remboursables par l’étudiant.

Afin de pouvoir bénéficier d’une aide, l’étudiant doit introduire un dossier qui est analysé pour ensuite être validé ou écarté. “Nous donnons la chance à tous de se présenter. Nous ne décidons pas avec le seul. L’étudiant se présente le comité et explique son projet. Il s’agit vraiment de cas par cas. Bien entendu, ceux qui ont réussi continue à avoir notre soutien. Nous regardons tout de même au stade où il en est il peut déjà intégrer le monde du travail. Il arrive que des étudiants souhaitent faire des spécialisations. Dans certains cas, nous encourageons l’étudiant à commencer à travailler afin de financer lui-même le reste de son cursus. Pour les étudiants qui échouent. Nous discutons avec eux de leur avenir. Il nous arrive de financer plusieurs premières. Dans d’autres cas, nous sommes sollicités pour aider une personne à étudier dans les meilleures conditions si par exemple, il n’y a pas la quiétude nécessaire pour étudier posément, nous intervenons dans la location d’un kot. Il en est de même pour le matériel. Nous ne privilégions pas un type d’enseignement en particulier. Dernièrement, nous avons reçu un courrier très émouvant d’un étudiant qui venait d’intégrer un barreau et nous remerciait pour l’aide apportée. ”

La Cité des métiers, un atout majeur pour moins de déplacements vers d’autres villes

Si l’aide financière est un des piliers en termes de soutien aux études, nous avons également tout un dispositif d’accompagnement grâce à un partenariat avec “My Sherpa” pour la prise en charge de cours individuels et personnalisés pour nos étudiants de niveau secondaire et/ou supérieur. Ces cours sont : dispensés de manière individuelle et personnalisée par des professeurs qualifiés (sélectionnés et testés) adapté à l’étudiant en cas de trouble de troubles éventuels de l’apprentissage, le tout en présentiel en priorité.

L’arrivée prochaine de la Cité des métiers sur le territoire carolo est vue d’un très bon œil par le président. “Il y aura ici des cours qui n’existent que dans d’autres villes. Cela limitera en partie les financements pour les logements. Cela est aussi bon pour d’autres CPAS de communes toutes proches. Il y aura à Charleroi une large offre de cours avec moins de déplacements et la possibilité de venir loger à Charleroi”, conclut Philippe Van Cauwenberghe.