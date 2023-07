Pas vraiment, non. Surtout qu’ici, après avoir réalisé les minima pour les JO de Paris sur 200 et 400 m, je prépare les Mondiaux de Fukuoka, mi-juillet. Je pars ce dimanche pour le Japon pour deux semaines de stage avant d’attaquer les championnats du monde. Les entraînements s’enchaînent, je n’ai pas encore eu le temps de penser aux vacances. Et puis de retour en Belgique début août, je devrai aussi faire une semaine de stage en hôpital dans le cadre de mes études. Après, seulement, il sera temps de souffler un peu.

Depuis mars, vous vivez à Barcelone après avoir intégré un groupe d’entraînement de haut niveau. Revenir de temps en temps chez vous, à Namur, c’est vital ?

J’ai toujours eu l’habitude de partir beaucoup à l’étranger mais c’est vrai que ça fait du bien de retrouver la maison à Erpent, la famille et les amis. Je ne suis pas très casanière mais se poser chez soi, c’est tellement rare… Habituellement, quand je reviens, c’est juste quelques jours, pour les examens (NDLR: elle est à l’université de Liège), les travaux pratiques ou les championnats de Belgique de natation. Je n’ai pas vraiment le temps de me poser.

Nager tous les jours et combiner des études en médecine, ça demande une sacrée organisation ?

Oui, les semaines sont très chargées. Mais je m’y suis habituée. Je viens de terminer mon bachelier en première session et cela va me permettre de me consacrer à 100% à mes entraînements en juillet. J’adore nager, c’est une passion. C’est donc un peu les vacances quand je ne dois plus étudier en même temps.

Vous comptez quand même partir un peu ? Si oui, on imagine que ce sera un séjour plutôt sportif ?

Oui, on a prévu un séjour en montagne avec la famille. Je n’aime pas rester à ne rien faire, il y aura donc du sport et des randonnées au programme.

Et quand vous choisissez le lieu de villégiature, il y a toujours une… piscine dans les environs ?

Non, pas spécialement, j’essaye surtout de prendre des vacances après la saison, pour couper. Et s’il y en a une, si j’y vais, c’est purement pour le plaisir, pas pour m’entraîner.

Pour conclure, on connaît déjà la destination de vos "vacances" l’été prochain…

Oui, je serai au JO à Paris. Une qualification qui me donne énormément de confiance avant ces Mondiaux.