J'avais passé les 4 premiers mois de l'année à l'étranger pour un échange Erasmus à Delft (Pays-Bas). Je n'avais donc pas pu suivre les cours 'obligatoires' durant ce premier trimestre.

Fin décembre, je rentre en Belgique pour passer mes examens début janvier. Nous étions plusieurs à être invités pour passer le réveillon chez un ami. Durant ce réveillon, je croise le père de mon ami dans la cuisine et le salue poliment ! La soirée se passe ensuite normalement. Quelques jours plus tard, je passe mon examen oral de droit... et me retrouve devant cet homme.

Durant tout l'examen, je me suis demandé si c'était bien la personne avec qui j'avais passé le réveillon. C'était très troublant. En rentrant à la maison, j'ai téléphoné à cet ami... et c'est bien son père qui m'avait interrogé. Certes ils avaient le même nom, mais comme je n'avais pas été au cours, je n'avais pas vraiment retenu le nom de professeur...

Cela s'est plutôt bien passé étant donné que j'ai eu 15/20. J'avais été interrogé sur un article de loi qui avait été modifié depuis l'écriture du syllabus. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants, ce serait de s'assurer de savoir à quoi ressemble le professeur avant l'examen.

