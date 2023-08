J’ai aujourd’hui 38 ans, mon séjour Erasmus date un peu mais il a profondément marqué ma vie. Ce séjour en Italie a été ma première expérience en immersion totale dans une langue inconnue. Je me souviens parfaitement de la fatigue et des maux de tête durant les premiers mois de l’échange. Cette attention permanente que l’on doit avoir au début pour parler une langue étrangère est un vrai challenge. Je me souviens également de cette ambiance internationale qui m’a tout de suite plu. Que ce soit lors des moments plus festifs, ou lors des cours et examens, le fait d’être en contact avec des étudiant(e) s d’horizons divers nous apprend réellement à appréhender le quotidien, les choses de la vie, avec plus de recul, de respect et d’empathie.

Mon Erasmus m’a marqué à un point tel que quasiment toute ma carrière professionnelle depuis s’est développée autour de cette ambiance internationale. Notamment au Mexique – où j’ai travaillé dans le bureau international d’une université privée où j’ai eu l’honneur d’obtenir des bourses Erasmus permettant à des étudiants mexicains de venir étudier en Europe. La gratitude exprimée par les étudiants, et leurs familles, après l’échange donne tout son sens à ce genre de métier. Aujourd’hui encore, je me trouve dans le nord de l’Allemagne, dans une université publique cette fois, l’université de Kiel, où je coordonne certaines activités d’une initiative appelée “Université Européenne de la mer”. Il s’agit d’une alliance de neuf universités européennes qui tentent de construire un véritable campus européen. La mobilité étudiante est évidemment au cœur de cette initiative. Dire que l’expérience Erasmus a marqué ma vie sur le long terme est un euphémisme.

Aujourd’hui je parle italien, espagnol, anglais et allemand. Je saute d’une langue à l’autre au cours de chaque journée et je suis convaincu que sans cette première immersion les choses auraient été bien différentes.

Mon conseil aux étudiants : les bourses Erasmus ne sont malheureusement pas toujours suffisantes et cela reste compliqué pour beaucoup d’étudiants financièrement de partir étudier à l’étranger. Mon conseil se dirige vers ces étudiants-là : informez-vous auprès de votre université. Aujourd’hui, de nombreuses initiatives se développent pour importer l’expérience internationale “à la maison” (internationalisation @home). S’il n’est pas toujours évident de partir tout un semestre ou une année académique, il également possible de partir pour un séjour plus court, même d’une seule semaine. Pour ces séjours il existe aussi des bourses Erasmus… Tenez-vous donc informés des initiatives de votre université et approchez le bureau international de votre institution. Bon voyage !

Si vous voulez vous aussi partager avec nous un souvenir qui a marqué vos études, remplissez le formulaire ci-dessous :