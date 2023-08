Le “soft evening”, l’astuce pour se détendre après les examens

Sur le réseau social, la tendance est fortement suivie puisqu’elle a attiré 78 millions de vues. Les gens se filment en train de se promener, de lire un livre, de se prélasser dans un bain ou de méditer. Une pause bienvenue dans une vie qui va souvent trop vite. Derrière le “soft evening”, on retrouve l’idée qu’il faut prendre soin de sa santé mentale et lâcher prise. Bien sûr, il peut être compliqué de le faire chaque jour (on a tous des corvées à effectuer) mais il est important de s’accorder ce genre de moment dès qu’on le peut. Cela pourrait également être l’occasion de s’éloigner des écrans et de redécouvrir les plaisirs simples de la vie.

Et pour les étudiants ?

Le “soft evening” est parfait pour les étudiantes et étudiants. Après une grosse journée de cours ou d’examen, il est conseillé de s’accorder un temps de repos. Le cerveau ne peut pas être mobilisé à pleine capacité toute la journée. Il est nécessaire de s’accorder des pauses pour “recharger ses batteries” et mieux repartir. Même si votre planning est serré, prenez le temps de souffler après un examen. Ne vous mettez pas de pression et profitez d’une bonne nuit de sommeil. De cette façon, vous serez à nouveau frais pour réétudier ou retravailler le lendemain.