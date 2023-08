J'avais consacré la moitié de mon blocus de janvier à étudier un cours de linguistique assez complexe. En quantité de matière, il s'agissait du plus important de la session, je voulais donc vraiment le réussir. Vu le temps que j'avais passé à l'étudier, j'étais assez sûre de moi. Je suis arrivée à l'examen oral en me disant que je connaissais bien ce cours et que ça irait, que mes efforts seraient récompensées. Mais j'ai déchanté en voyant la question que j'avais tirée au sort.

Je me suis tout de suite rendue compte que cette question ne me disait rien. Le professeur m'a expliqué qu'elle portait sur l'introduction du cours. Il s'agissait de deux petites pages sur l'entièreté du syllabus ! Deux pages que je n'avais évidemment pas lues parce que je ne lisais jamais les introductions. J'ai récolté un 4/20 cuisant. Cela a été une grande déception pour moi.

Mon échec m'a appris que tout a une importance dans un cours, même la petite introduction qu'on croit inutile. L'introduction permet de comprendre de quoi va parler le cours, de le contextualiser et de faire des liens entre les différents chapitres. Bref, cela m'a fait réaliser que maîtriser réellement un cours, c'est en comprendre TOUS les enjeux.

