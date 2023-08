Mes études ont été marquées par de nombreux compliments que j'ai reçus de la part de mes professeurs. Ils ont directement remarqué que je m'investissais énormément dans les études et que j'allais plus loin que le cours qu'ils donnaient. Je faisais souvent des recherches pour être sûr de tout comprendre, et je m'instruisais beaucoup dans des livres. Durant les cours, il n'était pas rare que les professeurs se tournent vers moi lorsque les autres n'avaient pas la réponse à la question. Mes examens se sont donc toujours très bien passés. Mais il y en a un dont je me souviens particulièrement : l'examen de médecine générale.

Lorsque je suis entré dans la pièce, j'ai tiré deux questions et j'ai commencé à réciter le cours devant le professeur. Comme il a vu que j'avais bien répondu, il s'est mis à me poser d'autres questions sur son syllabus, puis il est même sortir de son cours et m'a posé des questions générales sur sa matière. Il a vu que je savais répondre à tout et m'a admis être très impressionné. J'ai vu qu'il me parlait comme à un futur collègue. Il m'a dit qu'il n'avait jamais eu d'étudiant comme moi et que, s'il avait pu, il m'aurait mis 11/10. Ses compliments m'ont beaucoup touché, j'ai ressenti énormément de fierté.

Un peu moins de dix ans plus tard, j'ai recroisé ce professeur par hasard, j'ai donc été l'aborder en me présentant. Il se souvenait de moi. Il m'a dit que j'avais des qualités rares. Tout cela m'a boosté. Même si l'entente n'était pas toujours au beau fixe avec les autres étudiants de ma classe, je suis satisfait d'avoir marqué mes professeurs. Aujourd'hui je suis infirmier. Je fais un métier qui me passionne plus que tout. Je fais ce que j'aime dans la vie, et je trouve que c'est le plus important.

Aux autres étudiants, je conseillerais de ne pas hésiter à faire des recherches pour aller plus loin que le cours et d'approfondir au maximum ses connaissances pour être sûr de tout comprendre.

Si vous voulez vous aussi partager avec nous un souvenir qui a marqué vos études, remplissez le formulaire ci-dessous :