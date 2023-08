Voici quatre raisons de préférer la maison au kot quand on est étudiant

Ça coûte moins cher

La vie en kot n’est malheureusement pas gratuite et, avec les différentes crises de ces derniers temps, le coût du logement est de plus en plus élevé. En vivant chez vos parents, vous évitez cette grosse dépense, ainsi que celles qui accompagnent la vie sans parents, comme les courses.

Pas de lessive à faire

Rares sont les étudiants qui ont la chance d’avoir une machine à laver dans leur kot. Beaucoup pourront raconter l’épopée que c’était d’emporter tout leur linge souillé par la guindaille jusqu’à la laverie la plus proche, attendre quarante minutes et revenir avec des vêtements humides à faire sécher comme on peut sur les chaises du kot. En restant chez vos parents, on évite ce problème.

Proximité avec la famille

C’est une évidence, en restant chez vous, vous aurez plus de contact avec votre famille. La vie en kot est souvent synonyme d’une vie familiale amoindrie, avec des apparitions occasionnelles le week-end au foyer familial. En restant à la maison, vous serez proche des vôtres, ce qui est un gros plus si vous êtes plutôt famille.

Pas besoin de faire à manger

En vivant en kot, vous êtes en charge de votre alimentation. Chez de nombreux étudiants, ça rime avec pâtes au ketchup et pizzas surgelées tous les jours. En restant chez vos parents, vous continuez à bénéficier de l’agréable (on l’espère) cuisine parentale sans devoir se casser la tête à penser aux courses et au menu de la semaine.

Les kots restent évidemment une expérience qui en vaut la peine mais il n’y a aucune honte à préférer la facilité qu’on a souvent dans le foyer familial !