Votre session d’examens vous déprime ? Voici quatre odeurs à respirer pour vous remonter le moral

En numéro 1, parfait pour les étudiants, se trouve l’odeur des vieux livres. Une étude de Science ABC montre que les produits chimiques qu’on peut trouver dans les vieux livres réveillent nos émotions. Le benzaldéhyde rappelle l’odeur de l’amande, la vanilline suggère évidemment la vanille et d’autres produits s’ajoutent encore à cette liste, comme l’écrit SudInfo. C’est une petite madeleine de Proust qui peut apporter de l’apaisement dans votre étude.

Ensuite, on peut également trouver l’odeur du café, précieux allié des étudiants. D’après le Journal of Environmental Psychology, l’odeur du café peut augmenter nos performances cognitives et améliorer la confiance en soi, un must-have pour la période d’examens !

Dans cette liste se trouve aussi l’odeur des agrumes, comme le relate une étude du Journal of Alternative and Complementary Medicine. Le parfum de l’orange douce est notamment efficace pour rétablir le calme en vous : “Nous avons remarqué une absence d’altérations significatives des niveaux d’état-anxiété […] tout au long de la situation anxiogène, révélant une activité anxiolytique de l’orange douce”, peut-on lire. On ne lésine pas sur les oranges douces donc.

Pour finir, on peut avoir recours à l’eau de rose qui a de précieuses propriétés calmantes et permet de ralentir le fonctionnement des cellules cérébrales. Elle a également des propriétés hypnotiques, analgésiques, antiépileptiques, respiratoires, cardiovasculaires, laxatives, antidiabétiques, antimicrobiennes, anti-inflammatoires et antioxydantes, comme le rapporte Santé Magazine. On peut en trouver dans de nombreux magasins à un prix abordable.

On fonce se procurer ces odeurs pour une meilleure humeur en session !