Voici les lauréats du premier Student Film Festival qui récompense les courts-métrages étudiants

”Maman fait dodo, c’est l’histoire d’une petite fille qui attend seule chez elle que sa mère se réveille”, nous explique Solenn, 27 ans, Nivelloise. Pour ne pas gâcher la surprise, elle préfère ne pas en dire davantage. “Je suis contente d’avoir remporté à la fois le Prix du jury qui représente l’aval des professionnels, mais aussi celui du public car c’est pour le public qu’on fait des films. C’est une belle récompense pour toute l’équipe d’étudiants qui a travaillé sur cette production.” Actuellement, la diplômée de l’IAD nous confie travailler sur plusieurs idées de projets.

Un festival qui met en avant les étudiants

L’idée du festival est née de la volonté de mettre en avant le travail des étudiants. “Nous nous sommes rendu compte qu’ils passaient beaucoup de temps sur leur projet et que leurs courts-métrages n’étaient généralement vus que par leurs professeurs, leur famille et leurs amis. Nous voulions donc étendre le public en créant un festival entièrement dédié aux étudiants”, explique Antoine Sepulchre, organisateur de l’événement.

Sur la quarantaine de productions étudiantes issues de quatre écoles belges de cinéma (IAD, INSAS HELB Ilya Prigogine et KASK), neuf ont été sélectionnées par un comité afin d’être diffusées lors de ce festival 100 % gratuit. Un jury de cinq professionnels du milieu s’est entendu pour remettre le Prix du jury et le Meilleur Espoir, tandis que les 100 personnes présentes dans le public ont pu voter pour élire leur film préféré.

Grâce aux subsides de la Ville de Charleroi et de la Loterie Nationale, Solenn Crozon est donc repartie avec 1000 euros, et Reem Ali avec 500 euros. “Ce budget va m’aider pour acheter du matériel et faire avancer mes idées”, confie Solenn.

Un succès

Pour les organisateurs, cette première édition est un succès. “Nous reviendrons l’année prochaine pour une deuxième édition, sans doute avec une date différente afin qu’encore plus de personnes puissent venir”, conclut Antoine Sepulchre