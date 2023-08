Aristide, 24 ans, est étudiant-ingénieur à Bruxelles. Il est arrivé en Belgique il y a deux ans afin de poursuivre ses études. A son arrivée, Aristide est sans papier, ce qui complique sa recherche de logement. Afin d'avoir un toit au-dessus de sa tête, l'étudiant va sans le savoir faire appel à un marchand de sommeil. Le jeune homme finit en effet par tomber sur une annonce qui rentre dans son budget, à Schaerbeek.

La façade en jette mais, à l'intérieur, l'immeuble est dans un état déplorable. "C'est une véritable poubelle", résume le jeune homme. Urine sur le sol, humidité dans les murs, montagnes d'immondices... Les images tournées font froid dans le dos. Aristide paie pourtant un loyer de 420 euros. Pour ce prix, il occupe une chambre de 12m2 où il n'y a pas de toilettes et pas de chauffage. "C'est invivable", note-t-il auprès de RTL-TVi. A cause des bagarres et de l'insécurité, le jeune homme s'est même procuré un fusil factice à côté duquel il dort.

Les marchands de sommeil louent régulièrement ce type de "biens". Ils achètent des immeubles insalubres et les divisent en plusieurs "chambres" qu'ils louent à prix d'or à des personnes en situation de désespoir.

L'étudiant interrogé veut partir de cet endroit. Il consulte donc régulièrement les petites annonces, sans trouver chaussure à son pied. Pour 400 euros, il souhaite trouver un logement de 40m2. "Je vois des annonces passer mais les logements sont trop petits. Je recherche quelque chose dans lequel je pourrai enfin m'épanouir."