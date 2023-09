J'ai quitté l'université en 2012, après avoir raté deux fois. Douze ans plus tard, durant le Covid, j'ai décidé de quitter mon travail bien rémunéré et mon poste de manager pour reprendre mes études et devenir ingénieur. Je n'avais plus du tout les bases en mathématiques... Durant mes études secondaires, je n'avais d'ailleurs jamais fait de mathématiques avancées, mais j'ai travaillé très dur pour me mettre au niveau. Je me suis préparé en lisant des cours en ligne et en regardant des vidéos Youtube. J'ai appris que rien n'est impossible dans la vie. Tout est une question de volonté. J'ai travaillé ce que je devais travailler pour mettre toutes les chances de mon côté durant mes études.

Je voudrais donc faire passer un message d'espoir. Les échecs font partie de la vie. Il faut parfois prendre les échecs comme un moment de réflexion. Si vous avez la motivation de travailler dans un certain domaine plus tard, identifiez toutes les choses que vous devrez faire pour y parvenir. Surtout, ne vous comparez pas aux autres car il y aura toujours des gens plus avancés que vous dans les matières.

Un mauvais choix d'étude arrive. Ne vous démoralisez pas si vous ne trouvez pas tout de suite votre voie. Il est possible de se réorienter à tout âge. Si vous recommencez vos études en étant plus âgé, vous devrez peut-être fournir plus de travail pour vous remettre à niveau dans certains cours, mais c'est tout à fait possible !

