"A la fin de mes études, je n'étais pas fait pour grossir les rangs des employés. Je l'ai fait cependant, funeste erreur..."

Le témoignage de Pierre, ex-étudiant ingénieur civil.

Il est assez étonnant de souhaiter atteindre sa fin de carrière avant même qu'elle ne commence, n'est-ce pas? Je ne regrette pas mes études le moins du monde. Cependant, la filière la plus classique qui attend un jeune ingénieur à peine diplômé est celle de la carrière d'employé. Et je sentais, confusément mais fortement, que ce n'était pas pour moi. Je n'étais pas fait pour grossir les rangs d'une "armée de moutons".

Je l'ai fait cependant - funeste erreur - en essayant par tous les moyens de me conformer au "moule", pour finalement aboutir, au bout de 25 ans de galère, à un discernement mental détruit avec, comme cerise sur ce mauvais gâteau, un AVC.

J'en ai réchappé par miracle, pour finalement prendre une série de décisions radicales: je devais apporter de grands changements, sous peine d'une récidive de l'AVC qui m'aurait laissé végétatif, voire exclu du monde des vivants. Je suis donc aujourd'hui mon propre patron, et jamais je ne me suis senti aussi bien!

Je conseillerais donc aux jeunes de faire des études qui leur plaisent, mais qui offrent aussi un bon débouché sur le marché de l'emploi. Un débouché qui les tente réellement. Cela vous permettra un bon démarrage dans la vie active. Tout le monde a des aspirations différentes mais il ne faut jamais exclure, selon moi, la perspective de son indépendance. Les gens ayant obtenu les plus grands succès dans leurs affaires n'ont, pour la plupart, pas fait de grandes études… Mais ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, et ont remué ciel et terre pour l'obtenir, sans jamais renoncer!

