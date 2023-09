Le témoignage de Patrick, 48 ans, ex-étudiant en philologie germanique

Je suis arrivé pour passer mon examen à 8h, comme convenu, et j'ai attendu dans le couloir que le prof arrive. Assez vite, les étudiants qui devaient passer à 8h15, 8h30, 8h45 sont arrivés. Mais toujours aucun signe du prof... Quand la secrétaire a commencé sa journée, à 9h, nous sommes allés la voir en lui demandant ce qu'il se passait. On était tous certains d'être présents le bon jour à la bonne heure ! Elle a donc téléphoné au prof devant nous, et on a rapidement compris qu'elle venait de le réveiller. Le professeur nous a finalement donné une nouvelle date pour l'oral, quelques jours plus tard. Oral qu'on a tous réussi...

Du haut de mes 18 ans, j'ai réalisé que même un vieux prof d'unif pouvait avoir ses faiblesses et faire une bêtise, ça m'a permis de relativiser. Les erreurs et les bêtises arrivent. Je conseille aux étudiants de toujours être honnêtes : si vous n'avez pas étudié, dites-le, si vous n'avez pas fait relire votre texte, dites-le. Personne n'aime être pris pour un idiot.

