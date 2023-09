Envie d'aller étudier en France? Voici la meilleure ville étudiante!

Montpellier, meilleure ville étudiante de France

La ville de Montpellier décroche la Palme de la meilleure ville étudiante de France, avec un score de 93 sur 121. "Les étudiants interrogés dans notre sondage mettent en avant le dynamisme de la ville, sa "belle architecture" et sa "douceur de vivre"." L'année dernière, elle était classée en troisième position, mais elle a bénéficié du boost induit par les nouveaux critères. En deuxième et troisième places, on retrouve respectivement Strasbourg et Rennes.

De façon générale, les grandes villes s'en sortent mieux dans le classement. Toutefois, on peut aussi trier les résultats en fonction du nombre d'étudiants. Ainsi, Montpellier arrive en tête des grosses métropoles avec plus de 40.000 étudiants mais si on prend uniquement les villes qui accueillent entre 20.000 et 40.000 étudiants, c'est Caen qui se démarque. Enfin, pour celles qui comptent entre 8.000 et 20.000 étudiants, c'est Arras qui tire son épingle du jeu.

Les 10 meilleures villes étudiantes de France

1. Montpellier

2. Strasbourg

3. Rennes

4. Toulouse

5. Caen

6. Nancy

7. Orléans

8. Angers- Clermont-Ferrand - Grenoble