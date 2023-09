Baptême étudiant : est-ce possible de le faire si on n’a pas de kot ?

”Ne pas avoir de kot n’est pas un obstacle”

Au Cercle Mémé (Woluwe), “on fait en sorte de terminer l’activité à temps pour ceux qui doivent rentrer en transport. L’entraide se met vite en place et on peut parfois dormir chez ses amis quand on n’a pas envie de faire le trajet retour.”

”On baptise environ une quinzaine de bleus chaque année”, nous explique Jeanne de l’Enghiennoise. “Parmi eux, il y a souvent 2 ou 3 étudiants qui ne kottent pas. On a le cas chaque année donc, oui, c’est tout à fait possible de faire son baptême si on ne kotte pas. On s’arrange avec les membres du comité pour héberger les bleus concernés. Le kot de la régionale les accueille le plus souvent.”

Pauline, présidente de baptême au CESEC tient également à rassurer les étudiantes et étudiants qui se poseraient la question. “C’est totalement compatible dans la mesure où on pousse un maximum à la solidarité et à l’entraide. C’est également la responsabilité entière des parrains/marraines de s’assurer que les bleus aient un toit et de les héberger au besoin. Même si ça demande un peu d’organisation, c’est totalement possible.”

”Je n’avais pas de kot et ça n’a posé aucun souci”

Plusieurs étudiantes baptisées, qui n’avaient pas de kot, nous ont confirmé n’avoir rencontré aucun problème.

”Les premières fois, je ne connaissais personne. Je logeais donc chez une copine de secondaire qui était à Louvain-la-Neuve mais qui ne faisait pas son baptême. Quand j’ai appris à mieux connaître mes co-bleus et le comité, ils m’ont très vite accueilli chez eux. Cela renforce vraiment les liens car on rentre avec quelqu’un qui a vécu la même chose que nous et c’est génial !”, note Manon.

Julie, qui a fait son baptême à Bruxelles confirme : “Je ne kottais pas et je n’habitais même pas Bruxelles. J’ai simplement demandé aux personnes que j’ai rencontrées de m’héberger. Tout s’est très bien passé.” “Même sans co-bleus, les parrains/marraines sont là pour nous donc ils peuvent nous héberger sans problème. Il y a toujours moyen de trouver une solution”, conclut pour sa part Ella.