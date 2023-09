"J'ai raté, puis réussi un examen en donnant exactement la même réponse les deux fois. Une seule chose avait changé..."

Le témoignage d'Isabelle, 34 ans, ex-étudiante en soins infirmiers soins intensifs et aide médicale urgente.

J'ai toujours été une excellente étudiante, mais un examen en particulier m'a posé problème. Il s'agissait d'un oral lié à ma spécialisation et qui valait pour beaucoup de crédits. Lors de cet examen, on devait résoudre un cas pratique à l'aide du schéma appris au cours.

J'ai donc passé une première fois cet examen et, malheureusement, je l'ai raté. C'était mon seul échec de l'année, qui mettait l'obtention de mon diplôme en péril, alors que je travaillais déjà. Je l'ai donc repassé une seconde fois. Rebelote. J'ai finalement dû repayer le minerval d'une année complète juste pour pouvoir repasser cet examen. Là, la coordinatrice de la spécialisation m'a proposé d'être présente, en plus des deux professeurs. J'ai suivi exactement la même logique et le même raisonnement que les deux premières fois, le hasard a d'ailleurs voulu que je tire la même question et que je fasse la même réponse. C'était de toute façon un schéma à suivre donc, une fois qu'on le connaissait, on ne pouvait pas faire différemment. Et la troisième fois, j'ai réussi !

Je me suis demandé ce qui avait changé entre mes différents passages, et le seul facteur que je vois, c'est la présence de cette coordinatrice objective. Je me dis que j'aurais peut-être déjà dû réussir les deux premières fois mais, à l'époque, je n'avais pas fait de recours. Je n'étais pas sûre que je rentrais dans les conditions et je n'ai pas osé.

Si un étudiant se sent lésé, rappelons qu'il peut toujours faire un recours en suivant ces démarches.

