Tu débarques en kot ? Tu y es depuis quelques années mais tu finis toujours le mois ric-rac ? On te partage ici quelques conseils pour pouvoir profiter de ta vie étudiante au maximum sans de voir te nourrir de pâtes (même si on sait que tu adores ça).

Se loger

On va commencer par le commencement : où vivre quand tu étudies ? Si tes cours ne sont pas trop loin de chez tes parents et que tu as la possibilité de rester chez eux, c’est évidemment le bon plan pour le portefeuille. Chez eux, pas de loyer, pas de charges, tout ton argent peut tranquillement être mis de côté.

Mais pour celles et ceux qui n’ont pas cette chance, il existe des logements moins chers que d’autres. On te conseille notamment de te renseigner auprès de ton université ou haute école, qui a généralement des logements au loyer avantageux à proposer.

Pense aussi que les logements en périphérie des grosses villes estudiantines sont aussi souvent moins chers que ceux en pleine ville. Parfois, ça vaut le coup de s’excentrer, quitte à faire vingt minutes de bus !

Dernier bon plan, les logements « chez l’habitant » sont parfois moins chers que les kots ou les studios. Ces maisons sont d’ailleurs souvent plus spacieuses, plus calme et plus confortables que les kots étudiants.

Se nourrir

Manger sainement pour pas trop cher, quand on vient de quitter papa et maman, ça peut être un vrai défi ! Notre premier conseil est de jeter un œil aux restaurants universitaires. Souvent, ceux-ci proposent des repas équilibrés à leurs étudiants pour des sommes modiques. Ça fait déjà ça de moins à penser, et ça ne coûte pas plus cher que cuisiner.

Ensuite, si tu vis en kot, on a un seul conseil : partager avec tes co-koteurs. Manger ensemble, non seulement ça crée des liens, mais en plus on découvre les recettes signature de chacun, le tout en partageant les coûts, ce qui revient moins cher que cuisiner seul !

Idem pour les produits de base comme l’huile ou les pâtes : tout le kot en utilise ? Mettez-les en commun et partagez les frais ! Attention tout de même à bien s’organiser pour s’assurer que chacun paye sa part.

Sortir

L’avantage quand on est étudiant, c’est qu’on a des réductions dans tellement de lieux qu’on a l’embarras du choix quand il s’agit de faire des activités pour pas trop cher. Pour ça, on te propose d’abord de te renseigner sur ce que t’offre ta carte étudiant.

Ensuite, essaie de voir ce qu’il se passe sur ton campus. Dans toutes les villes étudiantes, les jeunes se bougent pour proposer des activités. Alors que ce soit les évènements des kots-à-projet et autres associations, les bars étudiants avec leurs bières pas chères (et l’eau gratuite, pour une guindaille responsable), les cercles, les cours de sport, … Peu importe ce que tu aimes, tu trouveras forcément de quoi profiter au maximum de ton temps libre pour rendre ces années d’études aussi inoubliables que possible.

Les aides

Si tous ces conseils ne suffisent pas à joindre les deux bouts, et parce qu’on sait que la vie d’un étudiant peut parfois être précaire, sache également qu’il existe de nombreuses aides proposées par la Belgique et les universités. Alors si tu en as besoin, on se permet un petit rappel important : il n’y a pas de honte à se faire aider.