Le témoignage de Maïlys, 27 ans, ex-étudiante en médecine

"J'ai fait partie des reçus-collés", explique la jeune médecin. Pour rappel, il s'agissait d'étudiants en première année de médecine qui, malgré leur réussite, n'ont pas été autorisés à passer en deuxième à cause du numérus clausus en place à l'époque. "J'étais dans une période de transition entre deux programmes différents. Résultat, avec 55 crédits réussis sur 60, je n'ai pas pu passer en deuxième année car je n'étais pas assez bien classée."

La jeune femme a donc dû repasser l'examen d'entrée en médecine, comme si elle n'avait suivi aucun cours dans ce domaine. "Malheureusement, je l'ai raté. Ce qui était contradictoire car j'avais eu des cours beaucoup plus poussés. Mais mon 6 en physique n'était pas suffisant pour que je sois admise. Je me suis donc retrouvée à faire des études en sciences biomédicales alors que je savais pertinemment que c'était la médecine que je voulais faire."

Après des protestations d'étudiants, des recours, et un passage devant le Conseil d'Etat, il a finalement été décidé que les reçus-collés pouvaient s'inscrire en deuxième année de médecine... en novembre ! "J'avais raté beaucoup de cours. En médecine, ça représente une grosse quantité de matière que j'ai dû essayer de rattraper. Mais je n'ai pas réussi complètement. La conséquence, c'est que j'ai fini par faire mes trois années de bachelier en cinq", explique-t-elle.

"J'ai trouvé ça humiliant qu'on me force à repasser des matières que j'avais déjà validées. Pendant les deux mois où on ne savait pas ce qui allait nous arriver, j'ai vécu un stress intense. J'ai dû repenser mon avenir. J'ai dû commencer des études en sciences biomédicales alors que je savais très bien que ce n'était pas ça que je voulais faire. Mais j'ai persisté et, heureusement, aujourd'hui, je suis médecin."

Aux étudiants qui vivent eux aussi une période de stress à cause de leurs études, Maïlys conseille de ne pas hésiter à aller voir un psychologue. "Il n'y a aucune honte à cela. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien!"

