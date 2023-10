Les étudiants en logopédie à la HE Vinci tirent la sonnette d’alarme: “On vit un stress inimaginable”

Afin de faire entendre leur voix, ils ont créé un compte Instagram sur lequel ils publient des témoignages interpellants. “Je suis sorti de mon jury, que j’ai réussi, en ayant reçu comme dernière parole : 'tu as un air suffisant plutôt agaçant'”, explique un étudiant. “Je rate toujours le même examen oral avec des commentaires vagues qui ne m’aident pas à comprendre mes erreurs et à m’améliorer”, précise un autre. “Parce que je ne comprenais pas comment j’avais été cotée, on m’a dit que je n’étais pas faite pour la logopédie”, dit encore une dernière.

”En tout, on a reçu des dizaines de témoignages”, explique l’une des gestionnaires de cette page Instagram, que nous avons contactée mais qui tient à rester anonyme. Sur une autre page, intitulée Confessions Marie Haps, les témoignages affluent également. Des proches d’étudiants ont même tenu à prendre la parole. Le compagnon d’une étudiante en BAC2 écrit ceci : “Je voudrais rapidement vous faire part des conséquences des injustices répétées qu’elle subit à Marie Haps depuis deux ans. Je vais juste vous parler des 6 derniers jours pour faire simple. Car si on parle des deux dernières années il faudrait écrire un livre. […] Marie Haps vient jusqu’à nos foyers gâcher nos vies.”

Selon un sondage mené par les étudiants en logopédie eux-mêmes, 59 % des 158 répondants disent ne pas être satisfaits des cours à Marie Haps, 25 % sont neutres, et 16 % se disent satisfaits. 75 % des étudiants ont déclaré avoir vécu des crises d’angoisse, 39 % parlent de dépression et 11 % vont jusqu’à souffrir de pensées suicidaires.

Que se passe-t-il en logopédie à De Vinci ?

D’après nos informations, cela fait plusieurs années déjà que les étudiants en logopédie sont remontés. Ils nous ont donc transmis une carte blanche dans laquelle ils détaillent ce qui, selon eux, fonctionne mal dans l’école.

Ils se plaignent, entre autres, d’un manque de considération de la part des professeurs, de remarques rabaissantes, de méthodes d’évaluation peu claires et subjectives, de modes d’évaluation qui ne reflètent pas leur investissement, d’informations communiquées en dernière minute (horaire d’examens)…

”J’ai un cours de méthodologie qui équivaut à 10 crédits”, nous explique une étudiante qui, elle aussi, a tenu à rester anonyme. “Dans ce cours, il y a une partie en anglais dans laquelle on doit faire un résumé d’article. Mais si on ne fait pas comme le prof aurait fait, on sait déjà qu’on va perdre des points. Il n’y a pas de grille d’évaluation objective. Dans une autre partie de cette unité, on doit faire un poster scientifique. Mais, là encore, les modalités d’évaluation sont floues. Le professeur ne sait pas m’expliquer pourquoi j’ai perdu des points à tel endroit. Il ne me dit pas ce que je dois faire pour m’améliorer donc je suis dans l’incertitude.” Plusieurs étudiants nous ont expliqué avoir raté ce cours, qui est un prérequis pour le TFE. Ils ne pourront donc pas passer leur mémoire cette année. Dans le même ordre d’idée, beaucoup d’étudiants sont bloqués dans leurs stages à cause d’un cours de linguistique de première. “Tant qu’on ne l’a pas réussi, on ne peut pas entamer nos stages. Or, on en a un à faire en deuxième et un en troisième.”

Pour finir, les étudiants ont aussi dans le viseur un examen oral de quinze minutes qui compte pour 100 % de la note du stage qu’ils doivent effectuer en deuxième année. “Lors de l’examen, on doit présenter un cas vu au stage et expliquer le diagnostic qu’on a posé. Le contenu de la présentation me semble bon, mais je ne comprends pas pourquoi on est évalué que sur ça, vu le travail qu’on fournit toute l’année. En troisième, par exemple, la note finale prend en compte l’avis du maître de stage et un bilan écrit. Je trouve ça plus représentatif.”

Que fait la direction ?

La direction est au courant des griefs des étudiants. Elle les a d’ailleurs rencontrés le 19 septembre dernier. “Cette réunion visait à identifier clairement les problématiques auxquelles font face nos étudiants et à comprendre leur état d’esprit”, explique la HE Vinci. “Nous avons proposé, via nos délégués, un moment de discussion ultérieur, avec une délégation des étudiants insatisfaits et, ce, afin d’écouter attentivement leurs demandes spécifiques et d’échanger avec eux sur les moyens d’améliorer leur expérience académique au sein de notre institution.”

Si l’école affirme être ouverte au dialogue, elle indique toutefois que “le niveau d’exigence dans l’ensemble de ce cursus est en corrélation avec les normes de l’Enseignement supérieur, y compris pour le cours de français”, dont les étudiants se plaignaient.

Concernant l’anxiété que peuvent ressentir certains étudiants, l’école indique que leurs services psycho-sociaux “sont attentifs aux demandes d’aide des étudiants”. Elle reconnait toutefois que “les moyens alloués à l’Enseignement supérieur, qui demeurent nettement insuffisants, ne permettent pas la prise en charge de tous les problèmes de société qui peuvent toucher l’ensemble de sa communauté éducative.”