Chants nazis et pédophiles : la journée d’intégration d’étudiants lillois fait polémique

Poussés par les élèves de deuxième année, les plus jeunes ont entonné un chant à caractère homophobe, pédophile, mais aussi nazi. Le journal La Voix du Nord rapporte une partie des paroles : “Adolf Hitler c’est mon grand-père. Et DSK (Dominique Strauss-Kahn, NDLR) c’est mon papa. Y a plus de pucelle en maternelle”. Mais ce n’est pas la première fois que les passagers du métro de Lille entendent cette chanson, puisqu’il s’agirait d’une tradition à chaque rentrée. Les paroles figureraient dans un petit carnet où l’on trouve également des conseils pour les nouveaux élèves.