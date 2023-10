Le témoignage d'Alexandre, 40 ans, ex-étudiant en chimie

J'ai pu m'arranger avec un prof pour reporter un examen pendant la coupe du monde 2002. J'étais en première candi (BAC1) et j'étais boursier à l'Université de Mons. Je ne pouvais pas me permettre de rater mes examen car je devais travailler comme étudiant pendant les vacances. Mes examens avaient lieu pendant la Coupe du monde. Par chance mon téléviseur a rendu l'âme et j'ai pu me concentrer sur mes examens... J'avais juste un souci : les fêtes et les coups de klaxons quand la Belgique ou l'Italie gagnait car j'habitais en plein centre de La Louvière.

Mon examen oral de chimie devait se dérouler un mercredi, et j'avais planifié de revoir toute ma matière pendant le weekend. Mais la veille de mon examen, l'Italie jouait... Je suis donc allé voir mon prof (qui était d'origine d'Italienne...), lui ai expliqué la situation et demandé si en cas de victoire de l'Italie et le vacarme de klaxons dans le centre-ville qui allait en découler, je pouvais passer l'examen le vendredi plutôt que le mercredi. Il m'a dit "d'accord" en me regardant quand même un peu de travers et m'a dit que si l'Italie perdait, je passerais l'examen le mercredi comme prévu. Ce qui fut le cas, l'Italie a perdu, et j'ai réussi mon examen !

Il était peut-être un peu gonflé de demander à mon prof qui était probablement supporter de l'équipe d'Italie de modifier le passage d'examen en fonction du score de l'Italie, mais finalement l'Italie a perdu et moi j'ai réussi. Quelque part, ayant beaucoup d'amis Italiens, j'étais aussi un peu supporter de l'Italie, mais c'était probablement la seule fois où j'étais bien content de la voir perdre...

