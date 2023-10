”Certains jeunes subissent toujours les conséquences psychologiques de la crise sanitaire”, approuve Céline Douilliez, professeure de psychologie clinique à l’UCLouvain. “Même si la crise est derrière nous, ce n’est pas pour autant que tout a été instantanément résolu. Ça prend du temps.” Cela explique donc pourquoi les services d’aide psychologique sont sollicités, mais pas seulement. “Les universités ont communiqué sur l’existence de ces services pendant le Covid, certains étudiants sont donc peut-être plus enclins à aller les voir.”

Les problèmes auxquels font face les étudiants sont en tout cas variés. Certains doivent cumuler un job étudiant et leurs études pour s’en sortir, d’autres ressentent un stress intense à l’approche des examens ou lorsqu’ils envisagent une réorientation. Le perfectionnisme, en constante augmentation chez les jeunes adultes, peut aussi être un facteur aggravant.

”Les étudiants sont dans une période de transition. Ils ont de nombreux défis à relever et de choses à gérer. C’est la période où on choisit son orientation professionnelle, où on démarre peut-être une vie de couple, où on change potentiellement de lieu de vie, où on quitte ses anciens cercles d’amis pour s’en créer d’autres. Il s’agit de grands changements qui demandent de grandes adaptations”, note Céline Douilliez.

Il arrive donc que les étudiants présentent des symptômes sévères d’anxiété et même de dépression.

Que faire pour prendre soin de sa santé mentale ?

1. Faire attention à son alimentation et à son hygiène de vie.

2. Rester actif. “Que ce soit physiquement, mentalement et socialement, en allant courir, en lisant un livre ou en se baladant.”

3. Rester connecté avec les autres. “Les activités seul, c’est bien, mais il ne faut pas faire que ça. Certains étudiants que je vois en consultation me disent qu’il leur arrive de faire une semaine complète sans voir quelqu’un. Il est très important de rester connecté à ses amis et à sa famille. Il y a plein de manières de côtoyer sa communauté, que ce soit en cercle, via les kots-à-projet, les activités organisées par l’université…”, explique l’experte.

4. Trouver des activités qui ont du sens. “La perte de sens touche beaucoup de gens. Je conseille donc aux étudiants de trouver des activités en lien avec leurs valeurs. Tout le monde n’a pas les mêmes valeurs. Certains apprécieront de faire du bénévolat, d’autres trouveront leur voie dans l'entrepreneuriat… Ce qui compte, c’est de trouver du sens dans ce qu’on fait.”

5. Ne pas hésiter à consulter. Si on commence à se questionner sur sa santé mentale, il est recommandé d’aller voir un professionnel. “La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Il ne faut pas attendre que ce soit grave avant d’aller consulter quelqu’un. Rappelons qu’il y a aucune honte à aller voir des professionnels. Les étudiants peuvent se tourner vers les services d’aide de leur université ou alors ils peuvent utiliser la plateforme psy107.be qui propose des séances à prix réduit pour les étudiants mais aussi pour tout un chacun.”