Le témoignage de Gabriel, 23 ans, étudiant en sciences politiques.

La veille de l'examen de principe et fonctionnement de l'Union européenne, j'ai étudié 11h d'affilée. Le cours était volumineux et je n'y avais jamais été car je n'avais pas très envie d'aller à l'université à ce moment-là. Avant mon examen, j'ai dormi trois heures, ce qui n'était pas idéal... Mon oral était prévu à 15. Etant de nature prévoyante, j'ai décidé d'arriver 1h plutôt devant la salle, histoire d'avoir le temps de relire encore un peu.

Malheureusement, quand je suis arrivé devant la porte de la salle, j'ai dû faire face à un gros imprévu. Les deux personnes qui devaient passer avant moi ont finalement décidé de signer l'examen. Elles ne l'ont donc pas passé. Quand le prof m'a vu, il m'a dit que je pouvais entrer tout de suite. J'ai été projeté en tête de liste malgré moi. Adieu mon heure de relecture supplémentaire. J'ai donc passé l'oral avec beaucoup de stress et de fatigue. Au final, j'ai réussi avec 15/20.

La morale de l'histoire est que les études demandent du temps et de la résilience face aux imprévus. Et qu'il faut aussi s'y prendre en avance pour les révisions et les examens car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Parfois, son planning tombe à l'eau.

